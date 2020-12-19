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Разлученная с Джигурдой Анисина вынуждена жить на чужбине на пособие

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Пандемия нарушила планы многих людей, а некоторых оставила буквально без гроша в кармане. Олимпийская чемпионка Марина Анисина оказалась с детьми во Франции и без работы. Никита Джигурда рассказал, как возлюбленная справляется с неприятностями.

По словам актера, ему никак не удается попасть во Францию, так как границы под замком. Из-за локдауна в европейской стране закрыли все катки, поэтому спортсменка осталась без средств. Однако местные власти заботятся о людях, компенсируя 75% от привычного дохода. "Живет на пособие, в материальном плане все нормально", – заверил Никита Джигурда.

Правда, артист переживает, что мать его детей ходит по улицам в маске. По словам актера, в Москве он свободно перемещается без "марлевого намордника", так как не верит в то, что кусок ткани может защитить его от вирусов. "Верю в ведических Богов, которые находятся внутри меня. И они мне категорически запрещают надевать маски", – говорит Никита Джигурда.

Без средств защиты звезду допускают даже в суды и другие учреждения. Как отметил артист, он просто знает законы, а у нас в Конституции написано, что каждый гражданин имеет право на свободу исповедания.

"Судья вынуждена со мной соглашаться", – заявил актер.

Никита Джигурда и Марина Анисина уже десять месяцев находятся в разлуке. По словам артиста, все это время у него не было секса, поэтому старается выплескивать энергию через другие практики. "Дзюбил" левой рукой, говоря по телефону с богиней Анисиной и слыша от нее ласковые слова", – признался актер.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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