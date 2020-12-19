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Поклонники Догилевой не смогли распознать актрису в располневшей женщине

Печать

Татьяна Догилева прокомментировала изменения во внешности. Артистка призналась, что, увидев свое лицо, хотела сразу лететь к пластическому хирургу.

Татьяна Догилева снялась в фильме "Доктор Лиза". Там она сыграла бомжиху Танюху. Знаменитости сделали специальный пластический грим.

Через несколько месяцев актриса приехала на озвучку и пришла в ужас от своего вида на экране. "Смотрюсь чудовищно!.. Да, ты поправилась, но с лицом-то что случилось? Завтра же надо звонить в клинику пластической хирургии или лететь куда-нибудь в Швейцарию", – поделилась эмоциями Татьяна Догилева.

И лишь по дороге домой звезда вспомнила, что снималась в маске. Она сразу позвонила гримеру и выразила восхищение его работой.

Отметим, что 63-летняя Татьяна Догилева довольно редко появляется на глаза поклонникам. В социальных сетях достаточно редко можно встретить новые фотографии знаменитости.

В марте этого года в интернете выложили снимок актрисы, после просмотра которого у россиян возникли сомнения в том, она ли на нем запечатлена. Дело в том, что на фото позирует очень полная женщина, которая практически не похожа на артистку.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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