Отмененное завещание Джигарханяна позволило просто решить судьбу его наследства

19.12.2020 | 08:28

Единственным наследником Армена Джигарханяна стал его приемный сын Степан. 18 декабря стало известно, что он открыл заявил о своих правах.

Мужчина открыл дело о наследстве. Уже к лету следующего года ему будут выданы документы на имущество покойного актера.

Известно, что Армен Джигарханян не оставлял после своей смерти завещания. Дело в том, что изначально он составил его в пользу теперь уже бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

После развода же артист отменил документ. Армен Джигарханян и пианистка развелись в 2017 году после трех лет официального брака. Расставание звездной пары сопровождалось громкими скандалами. Девушку обвиняли в мошенничестве и слежке за знаменитым мужем.

Отметим, последние годы артист постоянно оказывался в центре сплетен, связанных с разводом с Татьяной Власовой. С ней актер прожил с 1967 года до 2015-го, но решил расстаться из-за появления в его жизни молодой возлюбленной.

Последний год Армен Джигарханян прожил с Татьяной Власовой. Бывшая жена звезды театра и кино приехала в Россию из США. Женщина помогала актеру в лечении и ухаживала за ним.

Напомним, Народный артист СССР, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян умер 14 ноября. Печальную новость сообщил официальный представитель звезды театра и кино Артур Согомонян. Знаменитость похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.