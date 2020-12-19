Сетевое издание|18+|Суббота|19 дек 2020|10:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Отмененное завещание Джигарханяна позволило просто решить судьбу его наследства

Печать

Единственным наследником Армена Джигарханяна стал его приемный сын Степан. 18 декабря стало известно, что он открыл заявил о своих правах.

Мужчина открыл дело о наследстве. Уже к лету следующего года ему будут выданы документы на имущество покойного актера.

Известно, что Армен Джигарханян не оставлял после своей смерти завещания. Дело в том, что изначально он составил его в пользу теперь уже бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

После развода же артист отменил документ. Армен Джигарханян и пианистка развелись в 2017 году после трех лет официального брака. Расставание звездной пары сопровождалось громкими скандалами. Девушку обвиняли в мошенничестве и слежке за знаменитым мужем.

Отметим, последние годы артист постоянно оказывался в центре сплетен, связанных с разводом с Татьяной Власовой. С ней актер прожил с 1967 года до 2015-го, но решил расстаться из-за появления в его жизни молодой возлюбленной.

Последний год Армен Джигарханян прожил с Татьяной Власовой. Бывшая жена звезды театра и кино приехала в Россию из США. Женщина помогала актеру в лечении и ухаживала за ним.

Напомним, Народный артист СССР, художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян умер 14 ноября. Печальную новость сообщил официальный представитель звезды театра и кино Артур Согомонян. Знаменитость похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте