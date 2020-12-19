От заражения до конца: ученые описали действие COVID-19 на организм

19.12.2020 | 09:06

Американские исследователи смогли визуализировать пагубное воздействие SARS-CoV-2 на организм человека. Фактически ученым удалось объяснить, что вызывает смерть пациентов.

По расположению вируса SARS-CoV-2 в образцах легких заболевших, медики смогли установить, как вирус уничтожает организм, сообщает научный журнал Nature Communications.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля проверили образцы вскрытия 24 пациентов, которые скончались от COVID-19 за последнее время. Им удалось выяснить, что существуют как минимум две стадии протекания тяжелой формы заболевания.

Во время ранней фазы в легких концентрируется огромное количество вируса. В этот период организм пытается нанести иммунный ответ, стимулируя экспрессию генов.

Ученые из Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний (NEIDL) совместно с коллегами из Центра регенеративной медицины (CReM) и Центра сетевой системной биологии (CNSB) изучили альвеолярные клетки легких в период от одного до двадцати четырех часов с момента инфицирования.

"Наши результаты показали, что по сравнению с нормальными/неинфицированными клетками легких, клетки легких, инфицированные SARS-CoV-2, показали драматические изменения в количестве тысяч белков и событиях фосфорилирования", - заявил профессор патологии и лабораторной медицины BUSB и директор CReM Даррелл Коттон.

Уже спустя 60 минут после инфицирования, попавший в организм патоген запускает цепную реакцию и изменяет модификации белков в пораженных клетках. Вирусу достаточно всего одного часа, чтобы серьезно изменить легкие. Подобная аномалия позволяет SARS-CoV-2 быстро размножаться и нормально функционировать. Для этого он использует ресурсы пораженных клеток.

Когда заболевание переходит на позднюю стадию, следов вируса почти не наблюдается, но остается высокая вероятность смертельного исхода. В таких случаях зачастую спасти пациента не удается.