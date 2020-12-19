Сетевое издание|18+|Суббота|19 дек 2020|17:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Навка раскрыла суперспособность Пескова

Печать

45-летняя раскрыла трогательные подробности отношений со мужем, пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Фигуристка неизменно демонстрирует идиллию в паре с высокопоставленным чиновником.

По словам Татьяны Навки, во время знакомства ее будущий супруг не знал, что она является спортсменкой. Песков не интересовался фигурным катанием, но после свадьбы стал преданным фанатом своей избранницы и этого вида спорта.

Знаменитость рассказала, что сейчас Дмитрий Песков ходит на все ее спектакли, во всем поддерживает и гордится. Но больше всего Татьяна Навка рада тому, как пресс-секретарь президента ведет себя дома. Звезда льда говорит, что, окажись она перед Владимиром Путиным, поблагодарила бы президента за такого хорошего мужа.

Олимпийская чемпионка призналась, что и мечтать не могла о таком любящем и заботливом мужчине. Татьяна Навка отметила, что Дмитрий Песков потрясающий отец. В свободное время пара посещает театры, кино, катается на коньках и лыжах, ходит в баню.

По словам Татьяны Навки, муж любит заниматься хозяйством. "Настоящий мужчина. Настоящий муж. Он может все, у него золотые руки", – похвасталась фигуристка.

Напомним, в мае Татьяна Навка и Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Фигуриста довольно быстро справилась с китайской инфекцией, а вот ее супругу потребовалось чуть дольше времени на восстановление.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Зачем нам эти "мусорные" новости?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте