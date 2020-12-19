Меры поддержки российских семей: третья волна выплат в 10 000 рублей от ПФР

19.12.2020 | 05:24

В Кремле продолжают думать о материальной помощи семьям. Именно такой посыл был у слов президента РФ во время пресс-конференции 17 декабря.

По словам Владимира Путина, власти продолжают прорабатывать меры поддержки семей с детьми. Из-за пандемии коронавируса часть россиян лишилась работы, а родители, которые воспитывают детей, несут сейчас более серьезную нагрузку по сравнению с бездетными.

Президент заявил, что в Кремле думают о том, чтобы возобновить некоторые денежные выплаты на детей в качестве мер поддержки российских семей. Власти рассматривают разные возможности, некоторые из них будут реализованы уже в ближайшее время.

До Нового года на каждого ребенка в возрасте до восьми лет (родившегося не ранее 18 декабря 2012 года - прим. редакции) должны выплатить по 5 000 рублей. Уже с 1 января 2021 года увеличатся те пособия, которые выплачиваются из средств ФСС — Фонда социального страхования. С 1 февраля 2021 года проиндексируют федеральные пособия на детей неработающих родителей.

Эксперты не исключают вариант, при котором власти объявят о начале третьей волны выплат в 10 000 рублей от ПФР, как это было в июне и июле. Произойдет это в том случае, если ситуация с коронавирусной инфекцией не улучшится.

«Несколько раз опробовали эффективность выплат детям на десятитысячных пособиях. Положительный результат был. Это реальная поддержка наиболее нуждающихся слоев населения. Материальная помощь была, и это правильно», – заявил в интервью «МК» директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.