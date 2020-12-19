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«Это что вообще?»: Чурикова раскритиковала работу Дмитрия Борисова

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Почти 20 лет нашумевшая телепередача "Пусть говорят" поддерживает рейтинги Первого канала. Однако со сменой главного ведущего шоу произошли кардинальные изменения. Зрители все еще не могут привыкнуть к Дмитрию Борисову, который всю жизнь работал в отделе новостей.

О неоднозначном карьерном росте телеведущего заговорила Яна Чурикова. Коллега Дмитрия подметила, что мужчина не выглядит органично в студии ток-шоу Первого канала. По мнению артистки, Ксения Собчак намного лучше справилась бы с этой ролью.

Похоже, что Борисову не стоило покидать "новости" и погружаться в мир желтой журналистики. Стоит отметить, что Андрей Малахов до сих пор считается отцом этого жанра на российском телевидении. Ведь он один из первых решился на подобные метаморфозы в прямом эфире.

"Это все рождалось на моих глазах. Я видела их тандем с командой, такого у нас не было, и все удивлялись: "Это что вообще?". Извините, против патриарха не попрешь. По моему мнению, история Димы все-таки больше новости. Он слишком благороден", – заявила Чурикова.

Большинство коллег Борисова недовольны стратегией Первого канала. Кто-то уже перешел в интернет-пространство и подстроился под новые тренды, а кто-то все еще перемывает косточки и устраивает драки на федеральных программах.

Отметим, что Дмитрий уже третий год подряд заменяет полюбившегося ведущего шоу "Пусть говорят". Ранее журналист строил карьеру только в информационных проектах "Новости" и "Время". Тогда Борисов отмечал, что получал особенное удовольствие от работы с серьезной тематикой, однако это не помешало ему принять и новое назначение.

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Источник — dni.ru
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