Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|06:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Жена Гарика Мартиросяна оценила «любовницу» супруга

Печать

Некоторое время назад в прессе появилась информация, якобы Гарик Мартиросян изменяет супруге со светской львицей Яной Кошкиной. По слухам, роман резидента Comedy Club длится уже больше года, а своей избраннице артист даже подарил квартиру и машину.

Благоверная юмориста Жанна не из тех женщин, которые будут спокойно терпеть подобные выпады в сторону своей семьи. В личном блоге телеведущая высказалась по поводу отношений мужа с другой девушкой.

Жанна Мартиросян с присущим ей юмором отметила, что представители СМИ особенно любят смаковать подробности личной жизни известных людей. Впрочем, ей это понятно – все-таки только таким образом можно увеличить охваты. Супруга артиста заявила, что тоже хочет попасть на страницы прессы, ведь у нее в инстаграм-блоге больше 400 тысяч подписчиков.

"Так чем же я хуже? Я тоже хочу быть любовницей? Яны Кошкиной?! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заявила жена Гарика Мартиросяна. По словам телеведущей, девушка, которую обвиняют в соблазнении ее супруга, красивая, яркая, харизматичная и очень обаятельная. "И я как раз люблю брюнетов", – пошутила Жанна.

При этом супруга резидента популярного юмористического шоу отметила, что и она, и Гарик Мартиросян видели Яну Кошкину всего пару раз и даже не общались. Жена артиста также успокоила подписчиков, заверив, что квартира и машина, которую якобы ее муж подарил любовнице, на самом деле записаны на нее.

Подписчики остались в восторге от реакции Жанны Мартиросян на сплетни о семье. "Да уже написали бы сразу, Кошкина живёт в отдельном доме со всеми резидентами Comedy", "Все в семью. даже имущество любовницы ибо не фиг! бедная Яна. каждое утро узнает из сми у кого ночевала сегодня", "И я хочу быть любовницей Яны, пусть обо мне напишут тоже", – написали в комментариях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте