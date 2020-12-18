Жена Гарика Мартиросяна оценила «любовницу» супруга

18.12.2020 | 05:09

Некоторое время назад в прессе появилась информация, якобы Гарик Мартиросян изменяет супруге со светской львицей Яной Кошкиной. По слухам, роман резидента Comedy Club длится уже больше года, а своей избраннице артист даже подарил квартиру и машину.

Благоверная юмориста Жанна не из тех женщин, которые будут спокойно терпеть подобные выпады в сторону своей семьи. В личном блоге телеведущая высказалась по поводу отношений мужа с другой девушкой.

Жанна Мартиросян с присущим ей юмором отметила, что представители СМИ особенно любят смаковать подробности личной жизни известных людей. Впрочем, ей это понятно – все-таки только таким образом можно увеличить охваты. Супруга артиста заявила, что тоже хочет попасть на страницы прессы, ведь у нее в инстаграм-блоге больше 400 тысяч подписчиков.

"Так чем же я хуже? Я тоже хочу быть любовницей? Яны Кошкиной?! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заявила жена Гарика Мартиросяна. По словам телеведущей, девушка, которую обвиняют в соблазнении ее супруга, красивая, яркая, харизматичная и очень обаятельная. "И я как раз люблю брюнетов", – пошутила Жанна.

При этом супруга резидента популярного юмористического шоу отметила, что и она, и Гарик Мартиросян видели Яну Кошкину всего пару раз и даже не общались. Жена артиста также успокоила подписчиков, заверив, что квартира и машина, которую якобы ее муж подарил любовнице, на самом деле записаны на нее.

Подписчики остались в восторге от реакции Жанны Мартиросян на сплетни о семье. "Да уже написали бы сразу, Кошкина живёт в отдельном доме со всеми резидентами Comedy", "Все в семью. даже имущество любовницы ибо не фиг! бедная Яна. каждое утро узнает из сми у кого ночевала сегодня", "И я хочу быть любовницей Яны, пусть обо мне напишут тоже", – написали в комментариях.