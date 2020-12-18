Вдова Караченцова знала о происходящем с Гафтом, но молчала

18.12.2020 | 07:04

Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер 12 декабря. Он долго страдал болезнью Паркинсона, а недавно у него случился инсульт, от которого актер так и не оправился. Коллеги Гафта говорят, что в последние дни он был очень плох.

Проститься с мэтром пришли коллеги и поклонники. Траурная церемония проходила в театре "Современник". Похоронили артиста на Троекуровском кладбище.

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина не смогла приехать на прощание и похороны 85-летнего Валентина Гафта. Она отдыхала в Турции, и прерывать поездку не захотела. Поргина была очень дружна с семьей Гафта, но соболезнования вдове актера Ольге Остроумовой выразила лишь по телефону.

Людмила Поргина в беседе с журналистами рассказала, что все понимали, что смерть Валентина Гафта неминуемо приближается. В последний раз она видела актера на съемках телепередачи Андрея Малахова "Прямой эфир". Программа была посвящена юбилею Ольги Остроумовой. По словам Людмилы Поргиной, все понимали, что конец близок.

"Уже тогда мы все понимали, что жизнь Вали подходит к финалу. Мы с Колей его обожали: он был нежнейшим человеком, невероятной тонкости души. Но он уже несколько лет страдал болезнью Паркинсона. Он был в очень плохом состоянии", – приводит слова Поргиной "Собеседник".

Здоровье Валентина Гафта сильно подкосила трагедия в семье. Умерла его единственная дочь Ольга Елисеева. Валентин Иосифович был убит горем и несколько лет не выходил на сцену.