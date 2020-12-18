Стас Пьеха перестал встречаться с 83-летней Эдитой

18.12.2020 | 10:46

Стас Пьеха со свежей песней "Гордость" выступил на съемке новогоднего концерта телеканала Music Box Gold. А за кулисами с внуком Эдиты Пьехи встретился корреспондент "Дни.ру".

Уходящий 2020-й стал очень тяжелым для всех артистов. И Стас Пьеха – не исключение. "Раньше я зарабатывал преимущественно сольными выступлениями, теперь же у меня отменилось более ста концертов за год, не получилось сыграть запланированную акустическую программу в академическом зале, – вздыхает артист. – Поэтому я погрузился в медицинскую сферу, которая позволила мне по мелочам закрыть какие-то финансовые вопросы".

"Сегодня я занимаюсь психиатрией, придумал создать Фонд профилактики детской наркологии, – рассказал музыкант. – Уже более шести лет я помогаю зависимым людям (Стас – совладелец специализированного центра реабилитации – Прим. ред.)".

Во многих рабочих вопросах Стаса поддерживает и помогает его сводная сестра Эрика Быстрова. "Она сейчас ждет ребенка, через пару месяцев родит и вернется к нам в строй", – рассказал артист.

Сам он в этом году успел подумать и об устройстве быта – купил себе дом в глуши на берегу водоема, сбежал из шумного города. "Я с детства мечтал об этом, наконец, все исполнилось, – хвастается Стас. – И три месяца во время самоизоляции провел там в одиночестве, в эдакой социальной аскезе!"

При этом и со знаменитой 83-летней бабушкой Эдитой Пьехой он не встречается! "В последний раз у Эдиты был 31 июля, в ее день рождения, – рассказал Пьеха. – Я болел, поэтому не ездил к ней, не хотел лишний раз подвергать ее риску и привезти что-то. Но мы часто созваниваемся!"

В январе у артиста запланировано несколько концертов при минимальной – в 25 процентов – заполненности зала. И он очень надеется, что скоро этот кошмар закончится.