Стали известны подробности тяжелой болезни «голоса» Кремля: «руки тряслись»

18.12.2020 | 13:47

13 декабря скончался легендарный диктор радио и телевидения Евгений Хорошевцев. Многие знают его как "голос" почти всех официальных мероприятий в Кремле.

Телеведущему было 76 лет, недавно он перенес коронавирусную инфекцию. Родные радовались, что пожилой человек так быстро справился с ковидом, однако, как оказалось, последствия были тяжелее самой болезни.

По словам сына Евгения Хорошевцева, отец до последнего дня был бодрым, активным – ничего не предвещала беды. Близкие старались сделать все, чтобы оградить диктора от опасной инфекции, последние недели он даже не выходил за пределы дома.

Коллега же убеждена, что Евгений Александрович давно и тяжело болел. По словам Анны Шатиловой, некоторое время назад она встретила Хорошевцева и тут же отметила его состояние. По словам журналистки, телеведущий страдал от Паркинсона.

"У него руки тряслись, да так, что не мог держать листки с текстом", – заявила актриса в эфире шоу "Пусть говорят".

Как отметила Шатилова, ей в тот момент стало очень грустно, ведь такой великий человек, а тоже страдает от возраста.

Напомним, Евгений Хорошевцев был учеником самого Юрия Левитана. После смерти "голоса" Победы именно его подопечному доверили вести все самые важные мероприятия в стране. Так, диктор вел все официальные мероприятия, включая Парад Победы и инаугурации президента.