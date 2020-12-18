Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|00:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Рудковскую обвинили в безалаберности из-за неправильной поддержки грудничка

Печать

Яна Рудковская и Евгений Плющенко два месяца назад снова стали родителями. Суррогатная мать родила паре сына, которого назвали Арсением. В личном блоге продюсер поделилась новым снимком с младенцем.

На фотографии знаменитость стоит в гостиной своего дома в пижаме. Артистка держит мальчика на груди, прижав его голову к своей. Лицо младенца звезда предусмотрительно отвернула от камеры. Яна Рудковская назвала сына маленьким комочком счастья.

Поклонники отметили, что малыш невероятно вырос. Впрочем, подписчики неоднозначно отреагировали на фотографию продюсера с младшим ребенком. Например, некоторые отметили, что звезда неправильно держит сына, из-за чего в будущем у него может появиться искривление позвоночника.

"Как же он уже вырос! Невероятно нежное и пропитанное любовью фото (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А потом удивляемся ущемлениям и сколиозам. По стойке смирно кто грудничков держит. Безалаберность полная", "Слезла со стола и... вспомнила о ребенке", "Какой большой уже! Как быстро растут детишки. Здоровья малышу и родителям", "Почаще выкладывайте фото с младшим! Его не хватает в ленте", – написали в комментариях.

Напомним, старшему сыну Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саше (Гном Гномыч) уже семь лет. Мальчик занимается фигурным катанием под руководством отца. Многие поклонники звездной семьи жалеют ребенка, так как считают, что родители лишают его детства, заставляя сниматься с видео и тренироваться, несмотря на травмы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте