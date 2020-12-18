R.I.P. «Дом-2» официально закрывают, а Боня в недоумении: «Меня же позвали»

18.12.2020 | 19:21

Шоу «Дом-2», пробывшее в эфире 16 лет, прекращает свое существование. Телестройка перестала быть популярной, как раньше.

17 декабря руководство компании-производителя реалити Solaris Promo Production вызвало ведущих проекта на совещание, где объявило, что шоу «Дом-2» закрывается. График съемок на площадке расписан только до 30 декабря.

Сегодня, 18 декабря, пресс-служба телеканала ТНТ выступила с официальным заявлением о закрытии телешоу. Проект стартовал в мае 2004 года, с тех пор вышло 6065 выпусков.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь. Большой двухчасовой финал выйдет 30 декабря».

Журналисты издания «Подъём» связались с бывшей участницей реалити-шоу Викторией Боней, которая опровергла эту информацию.

«Я разговаривала пару дней назад с руководством «Дома-2», и мы договорились, что в феврале я собираюсь к ним на проект, я просто не могу сказать, в качестве кого. Поэтому я думаю, что его точно не закрывают, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Насчёт перезапуска не знаю, но то, что мы обсуждали мой визит, мое появление там, этом точно. Поэтому я думаю, что это, может, частично слухи».

В пресс-службе ТНТ пояснили, что продюсеры телеканала уже решили, что слот проекта займут пять стендап-шоу. Директор канала Роман Петренко объяснил решение о закрытии «Дома-2» необходимостью «сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ».

«За 16 лет с момента запуска «Дом-2» телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube», - сообщил Петренко.