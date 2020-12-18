Пьяный дебош: новогодняя съемка Леонтьева едва не сорвалась из-за скандала

18.12.2020 | 09:32

Канал Music Box Gold на протяжении пяти часов снимал свой главный новогодний концерт. Около сотни номеров – такого не было даже на недавней "Песне года"! Причем выступали здесь как молодые музыканты, так и легенды эстрады. Среди них и 71-летний Валерий Леонтьев. Правда, его появление на сцене "Известия Холл" обернулось скандалом.

71-летний Валерий Леонтьев признался, что с весны, когда у артистов отменились концерты, "лежал на диване то в Москве, то в Майами". Но, удивительное дело, он смог без привычной своей огромной нагрузки не только не поправиться, но даже похудеть на 8 килограммов! Отличной формой и бешеной энергетикой исполнитель и похвастался перед зрителями.

На правах мэтра кумир представил на праздничном концерте три песни, хотя все остальные участники выходили на сцену лишь один раз. Три стильных номера, три ярких образа, три причудливых костюма!.. Валерий Яковлевич подарил пару премьер – "На крыльях" и "Бродяга". А на десерт оставил свой бессмертный хит из 90-х "Казанова". Но его запись была сорвана...

На первом куплете на сцену вдруг вскарабкался сильно пьяный мужчина и стал плясать возле Леонтьева, садиться на шпагат и подпевать. Ошарашенная жена пыталась увещевать и за ноги стащить алкаша-хулигана со сцены, да где там!

К чести артиста, он не смутился, не растерялся, не вышел из образа – идеально доработал свой зажигательный номер, даже подыгрывая безумным танцам незваного гостя. И только когда на финальных аккордах на сцену выбежал охранник певца, веселого пьяницу удалось прогнать.

В итоге номер пришлось переснимать, хотя в планах режиссера этого не было – Леонтьев как профессионал с многолетним стажем всегда работает без помарок с первого дубля. Но на сей раз – от греха подальше! – зрителей близко к сцене не пускали.