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Обидевшийся Жигунов попросил вычеркнуть его из титров фильмов

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Представители режиссера Светланы Дружининой говорят, что ни о каком конфликте с Сергеем Жигуновым речи и быть не может. Между тем звезда первой части картины "Гардемарины, вперед!" открыто выражает претензии к кинематографисту.

Ходят слухи, что Дружинина и Жигунов не ладят уже много лет. Дескать, знаменитости начали конфликтовать еще во время создания первого фильма о гардемаринах. Скоро на экраны выйдет пятая часть истории от Светланы Сергеевны – артиста в ней не будет.

Представитель режиссера, Оксана Семенова, сплетни о разногласиях звезд кино отрицает. По словам PR-директора, актер никогда не выражал негатива в адрес кинематографиста. Мол, у Дружининой и Жигунова хорошие отношения. Выходу новой части фильма "Гардемарины, вперед!" ничего не мешает.

Судя по всему, Сергей Жигунов предпочитает не говорить о своих претензиях в лицо. В личном "Инстаграм" артист на днях опубликовал пост, в котором не согласился с позицией режиссера.

Жигунов опубликовал цитату из интервью Дружининой. Знаменитость говорит, что персонаж Саша Белов в "Гардемаринах" – только ее детище. "Я родила, я его сделала", – подчеркивает Светлана Сергеевна. По словам режиссера, ни актер Сергей Жигунов, ни авторы сценария Юрий Нагибин и Нина Соротокина не являются создателями образа этого персонажа.

Судя по всему, актера это заявление задело за живое. Он объявил, что Дружинина даже может вычеркнуть его имя из фильмов о гардемаринах, в которых он когда-то снялся. Артист язвительно заметил, что готов сам написать прошение об этом в ответственные организации. Видимо, наметился новый виток конфликта знаменитостей.

Отметим, что Сергей Жигунов ранее говорил о желании переснять историю Саши Белова. У знаменитости уже готова концепция многосерийной картины. Скоро команда звезды сядет за написание сценария.

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Источник — dni.ru
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