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«Не имеет морального права»: права на хиты и деньги Легкоступовой могут достаться ее мужу

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Российская певица Валентина Легкоступова умерла летом этого года. Незадолго до своей смерти она в третий раз вышла замуж. Ее супругом стал яхтсмен Юрий Фирсов. Правда, такой выбор никому из окружения певицы не понравился. Теперь родные певицы подозревают вдовца в ее смерти.

Валентина Легкоступова прожила с Юрием Фирсовым в браке всего месяц. Она умерла при загадочных обстоятельствах в результате черепно-мозговой травмы. Однако что именно происходило в квартире умершей, до сих пор не известно.

С самого начала дети Валентины Легкоступовой, дочь Анетта и сын Матвей, недолюбливали ее мужа Юрия Фирсова. Им казалось, что он удаляет их мать от семьи и негативно на нее влияет. С Фирсовым певица якобы пристрастилась к алкоголю. Возможно это и стало одной из причин трагедии.

После смерти Валентины Легкоступовой вдовец заявлял во всеуслышание, что не будет претендовать на наследство, однако теперь его мнение изменилось. Имущество могло бы отойти детям певицы, но теперь его придется делить.

Как сообщает Пятый канал, Юрий Фирсов намерен присвоить себе деньги певицы, квартиру и даже песни. Этот факт ужаснул родственников Валентины Легкоступовой. Адвокат Сергей Жорин считает, что Юрий Фирсов принимает наследство, чтобы отдать его детям певицы.

"Фирсов понимает, что не имеет никакого морального права для вступления в наследство", – заявил правозащитник.

Однако родственники Валентины Легкоступовой сомневаются, что он отдаст им наследство. Особенно детей певицы раздражает то, что он претендует на ее авторские права. Фирсов собирается лично петь "Ягоду-малину" под гитару и заявил, что начинает сольную карьеру.

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Источник — dni.ru
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