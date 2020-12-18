Названа причина, по которой «деньги Путина» не дойдут до детей

18.12.2020 | 04:31

Все семьи России, где есть дети в возрасте до 7 лет включительно, на Новый год получат по 5 000 рублей на каждого такого ребенка. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

Соответствующий указ уже подписан. Уточняется, что разовая выплата положена детям, рожденным с 18 декабря 2012 года и появившимся на свет до 31 марта 2021 года, ведь подать заявление на Госуслугах можно до 1 апреля 2021 года. Правда тем родителям, кто уже получал деньги летом, этого делать не следует. Им выплату начислят автоматически.

Эта информация вызвала негодование среди родителей детей, которые остались без выплаты. В июне и июле семьи с ребятишками до 16 лет получили деньги, а теперь остались без помощи от государства.

Проректор ВШЭ, директор Института социальной политики Лилия Овчарова обяснила подобное решение властей. По словам эксперта, выбор возрастного порога ребенка может быть объяснен административными и финансовыми причинами.

«Следующий хороший вариант администрирования — это дети до 16 лет, но здесь уже включается финансовый вопрос, потому что это более чем в два с половиной раза увеличивает число получателей выплаты. На мой взгляд, административный фактор перевесил: все дети в возрасте до восьми лет пересчитаны, понятно, сколько их и как доставить эти деньги», — сообщила изданию РБК проректор ВШЭ.

Новогодние выплаты, по оценке Минфина, коснутся 14,7 млн детей. Из резервного фонда правительства на них выделят около 73,5 млрд рублей.