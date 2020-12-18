Для получения 5 000 рублей к Новому году все-таки придется писать заявление

18.12.2020 | 16:19

В четверг, 17 декабря, во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сделал «скромный подарок» малышам, оставшихся без праздника у елки из-за пандемии коронавируса.

«Всем семьям, где есть дети от 0 до 7 лет включительно, выплатим по 5 000 рублей. Каждому ребенку», - заявил глава государства.

В Пенсионном фонде РФ разъяснили, кому положена данная выплата и какие документы нужны для ее оформления и получения денег.

«Особенностью новой выплаты станет принцип «социального казначейства»: за ней не надо никуда обращаться, поскольку пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей», - сообщили в пресс-службе ПФР.

Правда некоторым категориям граждан все-таки придется заняться оформлением выплаты.

«Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля 2020 года либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся пенсионным фондом в течение года. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства», - уточнили в ПФР.

Оформить выплату можно до 1 апреля 2021 года. После проверки документов, деньги поступят к заявителю. Подать заявление на выплату можно в «Личном кабинете» на портале госуслуг или в клиентских службах пенсионного фонда.