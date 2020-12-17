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Врачи не видели смысла оперировать не имевшего шанса на нормальную жизнь Миронова

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Александр Ширвиндт рассказал о последних днях Андрея Миронова. Артист был рядом с коллегой в важный момент.

Как известно, в августе 1987 года на спектакле "Безумный день, или Женитьба Фигаро" в Риге Андрей Миронов потерял создание. Уже в больнице врачи диагностировали у актера обширное кровоизлияние в мозг. Артист страдал аневризмой.

В ютуб-шоу "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым" Александр Ширвиндт вспомнил, как унес находящегося в бессознательном состоянии друга со сцены. По словам 86-летнего артиста, Миронов несколько раз жаловался на сильные головные боли, но наотрез отказывался посещать врача.

На операции настаивали первая жена Андрея Александровича Екатерина Градова, а также нейрохирург Александр Коновалов. Актер же боялся, что после хирургического вмешательства перестанет быть нормальным человеком и не сможет жить полноценно.

Когда Андрей Миронов, прервав спектакль, оказался в реанимации, Ширвиндт и там был рядом. Александр Анатольевич спрашивал врачей, почему они не стали проводить операцию. Специалисты объяснили, что у звезды фильма "Бриллиантовая рука" не было бы шанса на нормальную жизнь, если бы он выжил. "Это был бы даун стопроцентный", – сказал Ширвиндт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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