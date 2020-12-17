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Трогательные переживания сына Фриске стали достоянием общественности

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Дмитрий Шепелев поделился забавными заметками о жизни своего наследника от Жанны Фриске. Оказывается, семилетний Платон имеет хороший музыкальный вкус.

Телеведущий рассказал в соцсети, что записывает в специальный дневник детали, связанные с взрослением сына. Шоумен хочет помнить все значимые для мальчика события и смешные моменты.

Недавно дневник пополнился вопросами, которые ребенок задал звездному отцу. В топ самых смешных попали околомузыкальные. Мальчик поинтересовался у папы: станет ли его голос на восьмилетие таким же хриплым, как у Курта Кобейна, и до сих пор ли у Фредди Меркьюри темные подмышки? Также Платон спросил у Дмитрия Шепелева: Элтон Джон является мужем или женой?

Подписчиков умилило внимание знаменитости к сыну и забавные вопросы мальчика. "Очень внимательный парень растет!"; "Развитый парень", "А малыш-то наблюдательный!", "Умный и глубокий, как мама", – высказались растроганные поклонники Дмитрия Шепелева.

Как писали "Дни.ру", после смерти Жанны Фриске шоумен поссорился с ее родными. По словам отца артистки, шоумен не дает общаться им с женой с внуком. Ранее Дмитрий Шепелев сообщил, что очень доволен нынешней службой на канале "ТНТ". В настоящее время он ведет там шоу "Ты как я", в котором участвуют звезды шоу-бизнеса вместе со своими детьми.

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Источник — dni.ru
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