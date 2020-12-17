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С 1 января многие шлагбаумы и ограничители въезда во дворы могут демонтировать

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С 1 января 2021 года в силу вступают новые противопожарные правила.

Поправки в закон могут привести к недовольству жителей, которые потратили деньги и ограничили въезд в свои дворы. Согласно изменениям в правилах, шлагбаумы, рамки, сдвижные ворота определенных конструкций, мешающие въезду пожарной техники во дворы домов, окажутся вне закона.

Их придется переоборудовать либо полностью убрать. Ведь с января правила пожарной безопасности предписывают держать проезд пожарной техники к домам и подъезд ее к местам подключения пожарных рукавов полностью свободным.

"Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники", - написано в тексте правил.

Сейчас в России распространена практика установки ворот или шлагбаумов для ограничения въезда во дворы. Жителям раздаются индивидуальные чипы для открывания и закрывания ворот. У пожарных таких ключей нет, да и раздать огнеборцам чипы от всех ворот невозможно.

В новых правилах не содержится прямой запрет на придворовые шлагбаумы, но в документе есть четко прописанное требование к таким ограничителям: они должны незамедлительно открываться при подъезде пожарной техники. Соответственно, если рядом со шлагбаумом нет будки охраны, то такое устройство окажется вне закона.

Следить за исполнением новых правил будут противопожарные инспекторы. Если при проверке шлагбаумов те не будут автоматически разблокированы, то инспектор будет вправе оформить предписание об устранении нарушения. Налагать же административное взыскание за невыполнение правил сможет только суд. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штрафы для управляющих компаний могут достигать 200 тысяч рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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