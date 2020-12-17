С 1 января минимальный размер пенсии превысит 20 000 рублей

17.12.2020 | 05:20

Следующий год обещает быть приятным на сюрпризы. Власти пообещали рост детских пособий и социальных выплат пожилым людям.

Правда райская жизнь снова коснется не всех россиян, а жителей столицы. В среду, 16 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минимальный размер пенсий для неработающих москвичей, проживающих не менее 10 лет в столице, с 1 января 2021 года превысит 20 000 рублей.

"С 1 января минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 20 222 рублей в месяц", - заявил Собянин выступая перед депутатами Мосгордумы. Упомянул мэр и об индексации детских пособий и социальных выплат пожилым.

"Главной задачей ближайших лет в сфере социальной защиты является постепенная трансформация классического собеса в более гибкую систему, в рамках которой каждый житель Москвы, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться в социальные службы, и ему постараются помочь - самостоятельно или в кооперации с волонтерами и социально ориентированными НКО. Мы продолжим и реализацию важнейших социальных проектов, начатых до пандемии: открытие клубов для общения пенсионеров "Мой социальный центр" и создание системы долгосрочного ухода для одиноких маломобильных граждан", - сообщил мэр.

Согласно данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, за последние три года минимальный размер пенсий для неработающих москвичей вырос более чем на 10 процентов. С 17 500 рублей в 2018-м до 20 222 рулей в 2021-м году.

Средний размер региональной социальной доплаты в Москве составляет около 7 тыс. рублей. В 2021 году почти 400 тыс. человек получат увеличение городской доплаты, из которых 23 тыс. впервые приобретут право на эту выплату, сообщает ТАСС.