Разъяснен механизм и уточнено, кто именно получит выплату в 5 000 рублей

17.12.2020 | 19:30

Все семьи России, где есть дети в возрасте до 7 лет включительно, на Новый год получат по 5 000 рублей на каждого такого ребенка. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

Соответствующий указ уже подписан. Уточняется, что разовая выплата положена детям, рожденным 18 декабря 2012 года и позже.

Родителям, которые в 2020 году получали деньги на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет, выплату начислят автоматически.

С заявлением в Пенсионный фонд нужно обращаться тем, кто закрыл счет, указанный в предыдущих заявлениях, и тем, кто никаких выплат не получал (например, если ребенок родился 1 июля 2020 года и позже). Сделать это можно до 1 апреля 2021 года.

Новогодние выплаты, по оценке Минфина, коснутся 14,7 млн детей. Из резервного фонда правительства на них выделят около 73,5 млрд рублей.