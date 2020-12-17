Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей на ребенка к Новому году

17.12.2020 | 16:45

Семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 000 рублей на каждого ребенка до семи лет, заявил Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что в этом году по всей стране были отменены детские новогодние мероприятия. По его словам, предстоящий праздник связан с ожиданиями, надеждами на будущее.

«Я посоветовался с правительством, и мы договорились сделать детям подарок», – объявил Владимир Путин. Все семьи с детьми до семи лет включительно получат на Новый год по пять тысяч рублей.

Президент России 17 декабря проводил традиционную большую пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в видеоформате.

Пресс-конференцию Путин вел из подмосковного Ново-Огарева. Журналисты задавали ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

В этом году пресс-конференция Путина включала элементы прямой линии. Обратиться к президенту смогли не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.