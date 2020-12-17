Сетевое издание|18+|Четверг|17 дек 2020|18:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей на ребенка к Новому году

Печать

Семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 000 рублей на каждого ребенка до семи лет, заявил Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что в этом году по всей стране были отменены детские новогодние мероприятия. По его словам, предстоящий праздник связан с ожиданиями, надеждами на будущее.

«Я посоветовался с правительством, и мы договорились сделать детям подарок», – объявил Владимир Путин. Все семьи с детьми до семи лет включительно получат на Новый год по пять тысяч рублей.

Президент России 17 декабря проводил традиционную большую пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило в видеоформате.

Пресс-конференцию Путин вел из подмосковного Ново-Огарева. Журналисты задавали ему вопросы из Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

В этом году пресс-конференция Путина включала элементы прямой линии. Обратиться к президенту смогли не только журналисты, но и простые граждане со всех уголков страны.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Лучше бы деткам 16 летним подкинули, которых кинули из-за месяца рождения! Какая разница в марте родился или мае?! Ему не есть, ни одеваться не надо?!

Гость||

Полностью согласен

Гость||

А другим детям и того больше надо... Они что не дети, если постарше. Несправедливо

Гость||

Несправедливо.Дети по старше ,что уже не дети?Им идти работать.?

Гость||

А остальным детям ничего не нужно?

Тогда уж никому не давайте, не будоражьте народ.

Гость||

Из кармана всех налогоплатильщиков, детям некоторых налогоплатильщиков

Гость||

До семи лет дети хотят подарки и есть, а после семи не хотят! Завтра наверное пойду свою на учёт на биржу труда ставить, пусть ей работу найдут. Она же уже не ребёнок! Этого и следовало ожидать.

Гость||

А что после 7 это не дети и им подарки не нужны к Новому году?

Гость||

Какой же у нас завистливый народ...ни мне ни тебе...

Гость||

Молодняк под себя подбивает, хитрый ход)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте