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Путин анонсировал увеличение поддержки семей с детьми

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Поддержка семей с детьми может увеличиться с началом нового года, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции. По его словам, в стране выстроена эффективная программа помощи семьям с детьми до семи лет.

Объем поддержки семей с детьми с 1 января следующего года может увеличиться до одного прожиточного минимума (ПМ) на ребенка при условии, что не во всех семьях уровень дохода будет больше одного ПМ на человека, сказал Путин.

По словам президента, в России создана эффективная программа поддержки семей с детьми в возрасте до семи лет. На каждую категорию приходится отдельный норматив по выплатам, подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что для семей с детьми до 1,5 лет введены пособия. "От 1,5 лет до трех лет, если меньше доход соответствующий по этим ПМ-ам, то тогда можно получить то же самое, но из материнского капитала. Мы предоставили право получить эти средства из материнского капитала", – напомнил президент.

Для детей от трех до семи лет было введено правило, что если члены семьи получают меньше одного прожиточного минимума, то они могут рассчитывать на выплаты по 0,5 ПМ на каждого ребенка, напомнил Путин.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Президент у нас хороший, это среднее звено гнилое.

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