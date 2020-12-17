Градский поверил в мистику после ухода Гафта и Джигарханяна

17.12.2020 | 12:31

Александр Градский скорбит по артистам, которые ушли из жизни в этом году. Певец склонен верить, что недавние смерти являются частью мистического плана.

В начале ноября 2020 года не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Спустя недолгое время страна узнала о смерти народного артиста СССР Армена Джигарханяна. В том же месяце ушел из жизни театральный режиссер Роман Виктюк. А недавно поклонники простились с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом.

Один из наставников в шоу "Голос" Александр Градский шокирован чередой смертей великих людей. Певец не понимает, почему эти артисты ушли из жизни один за другим. "Ощущение, что все это неправда какая-то", – высказался исполнитель песни "Как молоды мы были".

Градский не верит в совпадения, поэтому пытается найти хоть какое-то объяснение. Заинтересовавшись жизнью отечественных философов, он начал проверять информацию. Артист заметил, что Иван Ильин, Александр Бердяев, Сергей Булгаков и другие прожили в среднем 55-65 лет.

Через день после смерти Валентина Гафта Александру Градскому сообщили о кончине музыканта группы "Воскресение" Андрея Сапунова. Это известие повергло певца в шок, ведь его коллега прожил всего 64 года. "Какая-то грустная линейка получается", – заключил он.