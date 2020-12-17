Дмитрий Медведев призвал россиян избавиться от «разнотыка»

17.12.2020 | 13:06

Экс-президент России Дмитрий Медведев знает, почему в российских ведомствах вести слаженную работу сложно. Он назвал причину на заседании комиссии Совета безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Дмитрий Медведев, который с января 2020 года занимает должность зампредседателя Совета безопасности России, выказался насчет "хронической" проблемы страны. По его мнению, дело в том, что сотрудники ведомств, даже занимаясь полезным делом и владея материалом, работают в "разнотык" и над одними и теми же вопросами.

Кроме того, Дмитрий Анатольевич на заседании комиссии отметил, что Россия нуждается в передовых научных исследованиях и разработках, которые смогут противодействовать антимикробной резистентности. Эта работа также должна вестись слаженно и согласованно, подчеркнул бывший президент страны.

Медведев поручил Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки создать план этих исследований таким образом, чтобы работа сотрудников этих ведомств была скоординированной.

Стоит отметить, что, согласно государственному заданию, в 2020 году проводятся порядка 30 научных исследований, связанные с борьбой с нововыявленными инфекциями. Две работы – фундаментальные, 23 – прикладные, еще пять – приоритетные.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в России минимального гарантированного дохода граждан. Делая заявление, Зампредседателя Совбеза обратил внимание на некоторые европейские страны.