Жизнь меняется: за пенсией в банк и новое начисление пенсионных баллов с 2021 года

16.12.2020 | 10:16

В 2021 году пенсионные баллы будут начисляться по новым параметрам. А вот оформить пенсию можно будет не только в ПФР и МФЦ, но и в банке. Какие еще нововведения ждут настоящих и будущих пенсионеров.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года планируется проиндексировать на 6,3 процента. Стоимость пенсионного балла сейчас составляет 93 рубля, а в 2021 году она вырастет до 98 рублей 86 копеек.

Работающие пенсионеры смогут рассчитывать на восстановление индексации только после того, как уволятся. В 2021 году их ждет августовский перерасчет. Прибавка будет зависеть от количества пенсионных баллов, которые они заработают в 2020 году.

Индексацию предлагается вернуть работающим инвалидам. «На индексацию пенсий работающим инвалидам необходимо 29 миллиардов в 2021 году и 36 миллиардов в 2022 году, следует из расчетов вице-премьера Татьяны Голиковой, — пишет «Российская газета». — Рассмотреть возможность индексации страховых пенсий для граждан с ограниченными возможностями поручил Президент, который подчеркнул, что надо включать людей в трудовую деятельность. Число занятых инвалидов должно удвоиться к 2025 году».

За каждый год работы пензяки получают пенсионные баллы, или коэффициенты. Их рассчитывают, в том числе и работающим пенсионерам, по специальной формуле, которая действует с 2015 года.

Чтобы узнать, сколько баллов вы получили за 2020 год, нужно вашу заработную плату за весь 2020 год разделить на предельную базу для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Этот параметр ежегодно устанавливается Правительством РФ.

Полученный результат нужно умножить на 10. Предельная база для начисления страховых взносов в 2020 году составляет 1 миллион 292 тысячи рублей.

Возьмем среднюю зарплату по Пензенской области. По данным Пензастата, с января по сентябрь 2020 года она составила 31 тысячу 980 рублей. Среднестатистический житель региона с такой зарплатой за год заработал 383 тысячи 760 рублей. Делим эту сумму на 1 миллион 292 тысячи и умножаем на 10. Получаем 2,97. Столько пенсионных баллов заработал гражданин с зарплатой 31 тысяча 980 рублей.

Другой пример. Работающий пенсионер получает минималку 12130 рублей. Значит, за год он заработал 145 тысяч 560 рублей. Делим эту сумму на 1 миллион 292 тысячи и получаем, что за 2020 год такой пенсионер заработал всего 1,12 пенсионного балла. Учитывая, что стоимость пенсионного балла в новом году составит 98 рублей 86 копеек, после августовского перерасчета 2021 года этому пенсионеру прибавят максимум 110 рублей 72 копейки.

Возьмем третий пример. Работник ЖКХ в Пензенской области в среднем зарабатывает 24 тысячи рублей в месяц. В год это 288 тысяч рублей, или 2,29 пенсионного балла.

В 2021 году формула начисления пенсионных баллов несколько изменится, поскольку предельная база для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд РФ существенно вырастет. Как сообщает «Российская газета», Правительство РФ утвердило предельную базу на пенсионное страхование на 2021 год. Этот показатель ежегодно корректируется по мере роста зарплат россиян. По страховым взносам в Пенсионный фонд он составит 1 миллион 465 тысяч рублей. Это значит, что если в 2021 году заработная плата работника не изменится, то он за год заработает меньше пенсионных баллов, чем в 2020 году.

Возьмем того же работника ЖКХ. Если в 2021 году ему не прибавят зарплату, то за год он

по-прежнему заработает 288 тысяч рублей. 288 тысяч рублей делим уже на 1 миллион 465 тысяч рублей и умножаем на 10. Получаем 1,97 пенсионного балла. Кстати, максимальное количество пенсионных баллов, которое можно заработать в 2020 году, — 9,57; в 2021 году — 10. Такое количество пенсионных баллов получат те, у кого зарплата в новом году составит 122 тысячи 83 рубля, то есть в 10 раз выше минимапки.

Правительство РФ рассмо­трело проект поправок в за­конопроект, который касается организации государственных и муниципальных услуг. Доку­мент готовится ко второму чте­нию в Госдуме.

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах или льготах, получить некото­рые государственные и муни­ципальные услуги можно будет не только в многофункцио­нальных центрах, но и в него­сударственных организациях, где для этого есть технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», — цитирует премьер-министра России Михаила Мишустина «Российская газета».

Граждане смогут выбирать ближайшую организацию и получать в ней весь комплект необходимых документов, не тратя времени на сбор спра­вок или выписок из реестров. «При этом особое внимание будет уделено защите персо­нальных данных, — сообщил Мишустин. — Коммерческие и некоммерческие структуры смогут использовать получен­ную ими информацию только для предоставления конкрет­ной услуги по запросам гра­ждан и только с их согласия».