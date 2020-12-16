Вирусологи связали надежды на борьбу с COVID-19 с «КТ-калькулятором»

16.12.2020 | 05:45

В Москве была разработана инновационная программа "КТ-калькулятор", которая позволяет оценить степень поражения легких при ковидной пневмонии. Вирусологи считают, что данный шаг уже сейчас делает весомый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Принцип работы "калькулятора пневмоний" основан на нейронной сети, обучавшейся на данных из полумиллиона электронных историй болезни и выздоровления. Искусственный интеллект с вероятностью более чем в 90% отмечал закономерности между разными показателями пациента – и наличием либо отсутствием у него пневмонии.

Если ситуация критичная, то человека оперативно госпитализируют. Это с большой долей вероятности спасет ему жизнь. Если же результаты удовлетворительные, то можно отложить небезопасную для всех поездку к КТ-аппарату.

Так или иначе, решение о том, надо ли делать КТ или нет и каково состояние здоровья заболевшего, все равно будет принимать врач. Искусственный интеллект его не заменит, но окажет существенную помощь, считают российские вирусологи.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский убежден, что инновация способна положительно зарекомендовать себя сейчас, после чего будет активно использоваться в ближайшей перспективе. "Калькулятор, который представлен как результат коллаборации Правительства Москвы и МГУ, запускается в тестовом режиме. Его работа основана на огромном количестве клинического опыта, который был получен в московских медицинских учреждениях за текущий год. Тот режим использования этого калькулятора, который на первых порах планируется, нисколько не будет влиять на постановку диагноза и на врачебную тактику. Пока что он будет работать в тестовом режиме. Если же наработанный опыт будет показывать достоверную эффективность, то потом он может быть использован наряду с другими точками зрения врачей при ситуации, когда требуется создание медицинского консилиума. Это все, о чем мы будем говорить в дальнейшем", – сообщил специалист.

Новая разработка может пригодиться другим странам, где есть проблемы с нехваткой КТ. О том, что "КТ-калькулятор" будет иметь спрос по всему миру, рассказал профессор, главный врач Городской Клинической Больницы №67 города Москвы Андрей Шкода.

"Не только в перспективе, но и в настоящий период я оцениваю это как очень важный фактор в борьбе с коронавирусной инфекцией", – заявил эксперт.

Врач отметил, что калькулятор не заменяет КТ – это новый инструмент, который поддерживает систему принятия врачебных решений. "Весь мир борется за эти инструменты, чтобы их было как можно больше. Калькулятор основан на новой технологии машинного обучения и обработки данных. Это один из важнейших шагов, который сейчас предпринимается в российской медицине. Считаю, что это очень перспективное и нужное направление", – резюмировал он.

Важно отметить, что в основе "КТ-калькулятора" лежат технологии искусственного интеллекта. По мере накопления новых данных он будет постоянно "обучаться" и совершенствоваться.