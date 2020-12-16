Выплату в 10 000 рублей семьям с детьми привязали к пресс-конференции Путина

16.12.2020 | 05:19

В четверг, 17 декабря, состоится ежегодная пресс-конференция лидера России Владимира Путина. Во время традиционной прямой линии главе государства снова будет задано множество вопросов.

По сообщению агентства PRIMPRESS, некоторые эксперты предполагают, что немало вопросов Владимиру Путину поступит и от российских семей, которые в настоящее время снова нуждаются в поддержке от государства.

Речь пойдет и о выплатах в 10 000 рублей на каждого ребенка до 16 лет, которые были сделаны в июне и июле. Они так понравились россиянам, что многие захотели получить такую же сумму и в августе - к началу учебного года.

Петиция с просьбой выплатить по 10 000 рублей на ребенка на сборы в школу на сайте change.org собрала более 270 000 подписей россиян. В Государственной думе поддержали подобную помощь населению. Согласно информации, которая поступала от первого зампреда комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, депутаты одобрили идею о продлении выплаты денежного пособия на детей.

Даже в ПФР готовы помочь населению, но ждут документ «сверху», чтобы перечислить средства россиянам. «К нам поступают сотни звонков по этому поводу каждый день, но мы же ничего не решаем, просто выполняем указы властей. Как только дадут отмашку – сразу же выплатим, что положено. Но для этого нужен соответствующий документ, а его пока нет», - сообщали в ПФР изданию PRIMPRESS.

Не утихают просьбы о возращении выплаты и по сей день. Специалисты не исключают, что видя масштабный запрос от народа, Путин может объявить о новой выплате на пресс-конференции 17 декабря.