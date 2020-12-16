Ученые назвали категорию людей, которые не могут заразиться COVID-19

16.12.2020 | 17:34

Как известно, коронавирус очень контагиозный, и число заразившихся этой инфекцией растет с бешеной скоростью. Однако, как выяснили вирусологи, на некоторых людях цепочка заражений может прерваться. Некоторые люди могут никогда не заразиться коронавирусом.

Как предполагают ученые, люди с Т-клеточным иммунитетом никогда не заразятся ковидом. Этот иммунитет формируется у тех, кто раньше перенес другой, не менее опасный, но не такой заразный вирус. Об этом сообщил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков. Специалист отметил, что таких людей на планете немного – всего 10-16 процентов населения, пишет URA.RU. Они никогда не заразятся коронавирусом.

По словам эксперта, шанс на стойкий иммунитет к коронавирусу имеют еще и те, кто недавно переболел гриппом. Это объясняется тем, что в крови таких людей много антивирусного белка интерферона, который блокирует заражение коронавирусом.

Также специалист выделил группу тех, кто бессимптомно перенес ковид. Это примерно половины всех заболевших. В таком случае люди имеют антитела к коронавирусу, хотя многие даже не подозревают об этом.

Вирусологи уверены, что люди со стойкой иммунной системой переносят коронавирус легко. В основном это относится к детям и молодым людям. Тяжело заболеть могут люди с хроническими заболеваниями, влияющими на иммунную систему.