Раскрыта тайна изменившейся до неузнаваемости Долиной

16.12.2020 | 15:40

За последние несколько лет Лариса Долина преобразилась. Она стала выглядеть моложе. Поклонники гадают, к каким специалистам обращалась артистка: к косметологам или пластическим хирургам. Ответ знает врач Елена Секирина.

Появившись в декабре на фестивале "Песня года" и музыкальной премии "Золотой граммофон", Лариса Долина впечатлила публику внешним видом. Поклонники обсуждали не только роскошные наряды артистки. Они заметили, что у певицы исчез второй подбородок, изменился овал лица и разгладились морщины.

Врач-косметолог Елена Секирина с уверенностью заявила: Лариса Александровна воспользовалась услугами пластического хирурга. Вероятно, была сделана подтяжка лица. Также эксперт считает, что артистка поддерживает его красоту и свежесть инъекционными процедурами.

Кроме того, по мнению специалиста, Долина разгладила морщинки с помощью аппаратной косметологии. Насчет инъекций ботокса Секирина сомневается, поскольку обратила внимание на мимические заломы на лице певицы. "Они как были на лбу, так и есть", – сказал врач.

Что касается губ Ларисы Долиной, то они тоже изменились. Эксперт считает, что артистка увеличила их с помощью инъекций. Секирина отметила правильность и гармоничность этой части лица. "Все манипуляции сделаны очень профессионально, поэтому [певица] выглядит шикарно", – заключил косметолог.