Пострадавший во время судебных заседаний Джигурда перестал любить себя

16.12.2020 | 06:48

Никита Джигурда посетил презентацию клипа "На заре" певицы и продюсера Милены Дейнеги и участника проекта "Голос" Первого канала Сергея Арутюнова в кафе "Ля Музон". Ролик снят режиссером Александром Коваленко и посвящен медийным людям, которые скоропостижно скончались в этом году.

Милена Дейнега в апреле похоронила мужа – бизнесмена Евгения Самусенко. Мужчина умер от сердечного приступа. В этот вечер исполнительница вспоминала возлюбленного со слезами на глазах.

Поддержать Милену и ее партнера по творческому дуэту пришли Константин Кожевников, Марина Черкунова, Никита Джигурда и другие знаменитости. На указательном пальце правой руки эпатажного артиста красовался специальный ортез, который защищает пястно-фаланговый сустав.

Шоумен рассказал, что его палец пострадал от адвоката потерпевших в деле о смертельном ДТП Михаила Ефремова – Александра Добровинского. Якобы инцидент с членовредительством случился возле Хамовнического суда в конце ноября.

Никита Джигурда пожаловался, что палец еще не в полном порядке, хотя почти зажил. "Пока не могу его до конца согнуть", – отметил артист. Он добавил, что испытывает неудобство, когда "дзюбит" себе.

Напомним, выражение "дзюбить" сегодня означает "заниматься рукоблудием". Оно появилось в лексиконе после недавнего скандала с участием капитан "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюбы. В начале ноября в Сеть попали интимные видеоролики спортсмены, после которых тренер Станислав Черкесов принял решение отстранить футболиста от ряда матчей.