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Онколог вынес вердикт по Заворотнюк

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По мнению известного онколога Юрия Покровского, у любимицы публики и звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк еще есть шанс на полное выздоровление.

Врач считает, что при опухоли головного мозга больных можно вернуть к относительно нормальной жизни. Покровский поделился мнением, что очень многое зависит от локализации самой опухоли. Терапия возвращает пациентам возможность самостоятельно себя обслуживать и перестать зависеть от окружающих.

«Может быть они не выполняют функции, связанные с точными науками», — заявил онколог в интервью «Звезде».

Анастасия Заворотнюк борется с онкологией с 2019 года. После беременности актриса начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. У нее была диагностирована опухоль. Заворотнюк долгое время провела в медицинских учреждениях, затем врачи разрешили ей отправиться домой.

Сейчас актриса периодически посещает процедуры в столичной клинике, а в остальное время не покидает уютное жилище в подмосковном поселке Крекшино. За актрисой всегда присматривает кто-то из близких родственников.

Дружная семья знаменитости не готова показывать внешний вид артистки посторонним людям. Муж звезды Петр Чернышев, ее мать и дети скрывают звезду от любопытных глаз.

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