О Сергее Юрском стали забывать

16.12.2020 | 11:46

Валентина Гафта похоронили на престижной аллее знаменитостей Троекуровского кладбища рядом с могилой Сергея Юрского. Но приехавшие проститься с актером "Современника" удивились тому, что происходит на могиле звезды театра "Моссовета".

С исполнителем роли Остапа Бендера, любимого всеми дяди Мити из картины "Любовь и голуби" и Груздева из фильма "Место встречи изменить нельзя" прощались в театре имени Моссовета. Дорогой гроб утопал в корзинах и венках – от Никиты Михалкова, от мхатовцев, от Первого канала. Егор Бероев, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, Евгений Писарев, Кирилл Трубецкой, Авангард Леонтьев, Александр Калягин поклонились легендарному артисту и выразили соболезнования его вдове Наталье Теняковой.

Народного артиста с почестями похоронили на Троекуровском кладбище рядом со знаменитыми коллегами-актерами Дмитрием Брусникиным, Кирой Головко и Натальей Крачковской.

С тех прошло почти два года. Но на могиле Сергея Юрского по-прежнему стоит временный деревянный крест, который появился сразу после похорон. Он почернел от сырости, облупился и выглядит неприглядно...

Вообще-то к первой годовщине со дня смерти принято ставить постоянный памятник. Но тут то ли все забыли о великом русском актере, то ли у его 76-летней вдовы Натальи Теняковой нет денег. Ведь, судя по образцам расположенного рядом магазина ритуальной продукции, цены на скромный обелиск начинаются от 300 тысяч и доходят до 10 миллионов рублей, если памятник делает скульптор с именем. Без помощи театра и друзей такой не поставишь...