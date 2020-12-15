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Стало известно об ультиматуме Кобзона своей супруге

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Нелли Кобзон стала героиней очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она раскрыла подробности непростого брака с прославленным артистом.

Третья супруга Иосифа Кобзона считает, что ни Вероника Круглова, ни Людмила Гурченко не смогли стать для него настоящей женой. По мнению Нелли Михайловны, эти женщины не были готовы посвятить свою жизнь этому артисту так, как она.

Вдова Кобзона знает, что певец расстался с Кругловой, потому что та не была хозяйственной и постоянно гастролировала. Брак Иосифа Давыдовича и Людмилы Марковны тоже был обречен, считает Нелли Михайловна. Мол, две яркие личности не смогли ужиться вместе.

Тем не менее Кобзон первые годы брака с третьей женой вспоминал бывшую избранницу. Он так и говорил Нелли: "Ты, конечно, не Гурченко". Супругу не обижали эти слова. Она прекрасно понимала, что это правда, поэтому старалась завоевать "свое место под солнцем".

В шоу "Судьба человека" Нелли Михайловна вспомнила, что перед тем, как сделать предложение, артист поставил ей условие: он в доме хозяин, а она должна быть со всеми дружелюбной и гостеприимной. Но женщине не удавалось соблюдать это правило. "Первые годы у нас была притирка, и каждый завоевывал свое место", – призналась вдова Иосифа Кобзона.

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Источник — dni.ru
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