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Прогноз: население России сократится на 21 миллион человек

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В стране сохраняется катастрофическая демографическая ситуация. На смертность влияет употребление россиянами алкоголь и наркотиков. Дополнила картину в настоящее время и пандемия COVID-19.

Специалисты проекта «Трезвая Россия» ожидают снижение численности населения России до 125 миллионов человек к 2050 году. В настоящее время в стране проживает чуть больше 146,7 миллиона человек.

Такие прогнозы содержатся в докладе организации о демографической ситуации в государстве. Эксперты считают, что одной из основных причин сокращения население является употребление алкоголя, наркотиков и табачных изделий.

Ежегодно пагубные привычки уносят жизни более миллиона человек. На демографии также могут сказаться санкции, вооруженные конфликты и революции, передаёт телеканал "360".

«Если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек», — заявили специалисты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Кто бы сомневался в возможностях Единой России.

Гость||

Нужно ещё поднять цены, чтобы увеличить демографию! Не благодарите )))

Гость||

А падение реальных доходов в разы -это не причина?

Гость||

план Даллеса в действии

Имя: Гость
Комментарий:

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