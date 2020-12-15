Прогноз: население России сократится на 21 миллион человек

15.12.2020 | 12:44

В стране сохраняется катастрофическая демографическая ситуация. На смертность влияет употребление россиянами алкоголь и наркотиков. Дополнила картину в настоящее время и пандемия COVID-19.

Специалисты проекта «Трезвая Россия» ожидают снижение численности населения России до 125 миллионов человек к 2050 году. В настоящее время в стране проживает чуть больше 146,7 миллиона человек.

Такие прогнозы содержатся в докладе организации о демографической ситуации в государстве. Эксперты считают, что одной из основных причин сокращения население является употребление алкоголя, наркотиков и табачных изделий.

Ежегодно пагубные привычки уносят жизни более миллиона человек. На демографии также могут сказаться санкции, вооруженные конфликты и революции, передаёт телеканал "360".

«Если ситуация останется неизменной и не будут приняты необходимые меры, то к 2050 году население России составит около 125 миллионов человек», — заявили специалисты.