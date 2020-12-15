Переживающая за мать Заворотнюк отвлеклась на свадебные платья

15.12.2020 | 04:26

Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк показала снимки, на которых предстала в образе невесты. Ее необычный наряд восхитил поклонников.

В своем инстаграм-аккаунте Анна опубликовала эффектные фотографии в белоснежном платье с глубоким декольте, пышными рукавами и высоким разрезом. "Помогите выбрать, 1,2,3 или 4?", – попросила модель подписчиков.

Фотосессия не оставила фолловеров равнодушными. "Ты такая красивая", "Невероятная", "Какая шикарная", – ахнули от восхищения пользователи соцсети. Россияне почти единогласно сошлись во мнении, что выбрать какой-то один кадр просто невозможно. Также они отметили, что Анна на снимках очень похожа на свою знаменитую маму.

Напомним, дочери популярной актрисы, которую поклонники считают ее копией, в январе исполнится 24 года. Девушка является моделью, актрисой и блогером. Анна не только радует подписчиков своей красотой, но и рассказывает о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

В одной из последних публикаций Анна Заворотнюк выразила уверенность в том, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" и ее семьи хватит сил, чтобы победить болезнь.

Напомним, в прошлом году Анастасия Заворотнюк была госпитализирована с опухолью мозга. Актриса по сей день старается победить недуг. По словам актера Вячеслава Манучарова, который часто созванивается с коллегой, она пошла на поправку.