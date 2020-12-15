Оказавшийся на дне Петросян покаялся перед близкими Джигарханяна

15.12.2020 | 14:00

Высказывание юмориста о последних днях Армена Джигарханяна вызвало резонанс. Близкие люди и коллеги покойного артиста опровергли информацию. Однако нашелся один человек, поддержавший Петросяна. Это была бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.

"Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! Пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал", – рассказал Евгений Петросян в интервью Вячеславу Манучарову, за что подвергся жесткой критике со всех сторон. Пасынок артиста и друзья в один голос заявили, что Петросян не может судить о таких вещах, потому что, возможно, даже не был знаком с артистом. По их словам, другом Джигарханяна он точно не являлся.

Стоит отметить, что наследник артиста практически сразу прокомментировал новость и отметил, что это – бред. "Он разом превзошел все свои многолетние шутки сомнительного содержания", – заявил тогда Степан. Он был уверен: кто-то вложил информацию в голову Евгения Петросяна. Видимо, пасынок оказался абсолютно прав.

Юморист принес извинения всем тем, кого обидели его слова. Он сказал: "Прошу прощения, что так получилось. Видит Бог, таким беспределом мы достигли дна!".

Также Евгений Ваганович рассказал, что он планировал говорить только о своем творчестве. Однако накануне интервью ему написал человек, которого он "немного" знает: "Он рассказал, что якобы был в больнице, где лежал на тот момент Джигарханян. Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал", – поделился Петросян. "Я совершенно не настроен был знать, в чью пользу был рассказан мной этот факт. Меня волновала только судьба артиста", – признался он.