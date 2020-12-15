Названы симптомы, без которых невозможна госпитализация по COVID-19

15.12.2020 | 05:23

Главврач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах сделал важное заявление о коронавирусе в России. Он прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что необходимо внимательно следить за госпитализацией нуждающихся в этом пациентов.

Эксперт перечислил четыре симптома, при которых зараженных COVID-19 кладут в больницу. "Госпитализируют по состоянию: одышка, кашель, сатурация кислорода меньше 93, температура", – пояснил Лев Авербах.

Вместе с тем он уточнил, что большинство пациентов, которые попадают в клиники с коронавирусной инфекцией, лежат для того, чтобы дышать кислородом. По словам специалиста, если бы у них дома были пульсоксиметры, которые контролируют уровень насыщения крови кислородом и кислородные концентраторы, их можно было бы не госпитализировать.

Врач добавил, что речь идет не о пациентах из группы риска, у которых может быть несколько сопутствующих хронических заболеваний, а об условно здоровых людях, передает "Царьград". Ранее сообщалось, что при заражении ковидом могут возникнуть почти незаметные симптомы – сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першения и покашливания.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что они проявляются на начальной стадии заболевания. Причина в том, что сначала вирус оседает на слизистой рта и носа. Кроме того, американские ученые выяснили, что "неправильные" антитела, вырабатываемые в большом количестве, могут быть особенностью организма, ухудшающей состояние заболевшего человека при COVID-19.