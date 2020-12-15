Сетевое издание|18+|Вторник|15 дек 2020|06:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Названы симптомы, без которых невозможна госпитализация по COVID-19

Печать

Главврач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах сделал важное заявление о коронавирусе в России. Он прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что необходимо внимательно следить за госпитализацией нуждающихся в этом пациентов.

Эксперт перечислил четыре симптома, при которых зараженных COVID-19 кладут в больницу. "Госпитализируют по состоянию: одышка, кашель, сатурация кислорода меньше 93, температура", – пояснил Лев Авербах.

Вместе с тем он уточнил, что большинство пациентов, которые попадают в клиники с коронавирусной инфекцией, лежат для того, чтобы дышать кислородом. По словам специалиста, если бы у них дома были пульсоксиметры, которые контролируют уровень насыщения крови кислородом и кислородные концентраторы, их можно было бы не госпитализировать.

Врач добавил, что речь идет не о пациентах из группы риска, у которых может быть несколько сопутствующих хронических заболеваний, а об условно здоровых людях, передает "Царьград". Ранее сообщалось, что при заражении ковидом могут возникнуть почти незаметные симптомы – сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першения и покашливания.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, что они проявляются на начальной стадии заболевания. Причина в том, что сначала вирус оседает на слизистой рта и носа. Кроме того, американские ученые выяснили, что "неправильные" антитела, вырабатываемые в большом количестве, могут быть особенностью организма, ухудшающей состояние заболевшего человека при COVID-19.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте