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Елена Корикова встревожила фанатов своим исчезновением

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Звезда сериала "Бедная Настя" не выходит на связь. Елена Корикова встревожила фанатов.

Уже около трех месяцев знаменитость не общается с подписчиками личного микроблога. Исчезновение Елены Кориковой дало повод для волнения. "Переживаем за ваше состояние. Как вы?" – пишут звезде сериала "Бедная Настя" пользователи Сети. Вопросы поклонников остаются без ответа.

Елена Корикова скрывает подробности личной жизни. В середине 2019 года актриса пошла под венец. Личность второй половинки она не раскрывает. Также известно, что Елена проживает в Черногории. Там она приобрела особняк у моря.

Ранее звезда "Бедной Насти" говорила, что у ее осторожности и скрытности есть причины. У Кориковой есть враг – мужчина, которого она когда-то бросила. "Пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня", – рассказала об угрозах актриса.

По словам Елены, бывший возлюбленный развернул целую кампанию. Отвергнутый ухажер организовал травлю в СМИ. Из достоверного источника Корикова узнала, что экс-возлюбленный проплачивает статьи, порочащие ее честь и достоинство.

Звезда сериала "Бедная Настя" долго терпела нападки. Устав от потока лжи Елена Корикова решила действовать – подала в суд на представителей прессы, распускающих слухи о ней.

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Источник — dni.ru
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