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Черная полоса: экстренно госпитализирован еще один известный актер

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Сегодня 78-летнего актера госпитализировали в одну из столичных больниц. Врачи осмотрели пациента и диагностировали Covid-19. По информации СМИ, артист повторно заразился вирусом.

Ранее сообщалось, что артист переболел еще пару месяцев назад. Тогда ему была поставлена вирусная пневмония, а лечение проходило в домашних условиях. Судя по всему, сегодня болезнь снова напомнила о себе. Сергей Шакуров заметил, что самочувствие становится все хуже, и срочно обратился за помощью. Медики диагностировали повторное заражение. Врачи пытаются стабилизировать состояние звезды. Другие подробности пока неизвестны.

Об осенней госпитализации артиста пресса узнала от Анастасии Макеевой. Она рассказала, что получила две грустные новости пока летела в самолете. Одной из них стало тяжелое состояние Шакурова.

Напомним, несмотря на преклонный возраст Сергей Шакуров остается востребованным актером. За его плечами более ста интересных киноролей, множество театральных работ. При это его хватает и на работу, и на семью. У Сергея Каюмовича трое детей: Иван от первого брака, Ольга от второго и Марат от последней жены.

Младший сын является его отдушиной. Актер часто говорит, что не хотел бы, чтобы детство мальчика было похоже на его собственное. Марат учится в одной из самых престижных московских школ, где все предметы преподают на двух языках.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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