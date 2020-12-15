«Была сильная обида»: вдова рассказала об изменах Кобзона

15.12.2020 | 15:40

Вдова Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что долгое время жила с тяжелым сердцем и терпела обиды на мужа ради детей. Добрые люди рассказывали ей, что она в жизни Иосифа не одна.

Брак Иосифа и Нелли Кобзон был практически невероятным. Он известный артист, а она – дочь "врага народа". Ее отца осудили по "делу цеховиков" на 14,5 лет.

Они сошлись, когда он пережил уже два развода, а она симпатизировала простому инженеру. Тем не менее, Иосиф Кобзон и его верная Нелли всегда были вместе, какие бы ураганы не бушевали в их жизни. Казалось, они жили, чтобы любить. Но не все так гладко у них было, как выглядело со стороны.

Нелли Кобзон в эфире передачи "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" призналась, что супруг был ей неверен. Об этом ей рассказали общие знакомые, но на тот момент она уже и сама все поняла.

"Мне все старились рассказать, что-то приплести, придумать. Я все знала, чувствовала. Я же не просто так ушла от него на полгода. Я всегда его любила и доверяла. Была очень сильная обида на него", – рассказала Нелли Кобзон.

Вдова артиста призналась, что терпела все ради детей и из-за любви к мужу. Но в какой-то момент она поняла, что их пара может прекратить существование. Тогда Иосиф Кобзон сильно испугался.