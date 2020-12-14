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«За уши натянули»: что случилось с Ларисой Долиной

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Лариса Долина умеет удивить – смелым нарядом, экстравагантным образом, ярким макияжем, необычной прической. Каждый выход в свет 65-летней артистки долго обсуждается. Поклонники спорят о платье, укладке, мейкапе. Одни восторгаются тем, как в свои годы эффектно выглядит артистка. Другие же позволяют себе ехидные ухмылки и саркастические комментарии.

На юбилейной церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" Лариса Александровна выступала с песней "По встречной". Она появилась перед публикой и прессой в неожиданном образе – обтягивающее платье в пол с глубоким декольте, туго завязанные в хвост волосы...

Правда, кто собирал 65-летнюю артистку на премию, осталось загадкой. Она как-то заявила, что сама себе стилист – доверяет только своему вкусу и образы тоже самостоятельно подбирает. Видимо, столь смелый и запоминающийся поход на "Золотой граммофон" не стал исключением.

"Звездные воины", "На Бориса Моисеева стала похожа", "Похожа на певицу Плавалагуну (один из персонажей фантастического фильма "Пятый элемент" – Прим. ред.), "Зомби-апокалипсис", "Неужели люди не понимают свой возраст и не видят себя со стороны?", "Похожа на трансвестита", – глумятся люди в комментариях на странице в социальной сети.

Причем некоторые заподозрили 65-летнюю звезду в том, что волосы они нарастила, а на лице сделала подтяжку. Что, конечно, ерунда. Особо придирчивые даже рассмотрели швы от якобы вмешательства пластического хирурга возле ушей, хотя ничего похожего нет в реальности. "Лысая башка с приклеенными патлами и кожа, пришитая к ушам", "Словно кожу за уши натянули", – язвили злые люди. Которые, конечно, просто завидуют всегда яркой, молодой и блистательной исполнительнице.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru, фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
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