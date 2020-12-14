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Владимир Пресняков рассказал о четвертом ребенке

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Месяц назад российский певец Владимир Пресняков в третий раз стал папой. Жена Наталья Подольская родила ему сына Ваню. На днях артист сделал неожиданное заявление.

Несмотря на обилие дел в большой семье, звездные родители стараются не выпадать из светской жизни и по очереди посещают важные мероприятия. После появления на свет еще одного сына времени стало и того меньше. Но Владимир Пресняков и Наталья Подольская не падают духом.

Недавно певец признался, что вообще-то детей у него еще больше. Он рассказал, что после 70-ти родители тоже превращаются в детей.

"Вообще-то у меня теперь четверо детей. Во-первых, есть еще Никита, старший. А еще папа – он тоже стал ребенком. Отцы, они после 70, превращаются в конкретных детей", – приводит Starhit слова Владимира Преснякова.

Также певец признался, что и сам иногда впадает в детство. Артист настолько чувствует себя ребенком, что иногда может поссориться с детьми из-за игрушки.

Несмотря на такое инфантильное отношение к жизни, Пресняков стал серьезнее с появлением еще одного отпрыска. Появилась новая ответственность и стремление свернуть горы ради семьи.

Напомним, недавно родившийся Иван стал вторым общим ребенком семьи Подольской и Преснякова. Пара часто делится подробностями о его жизни в своих микроблогах.

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Источник — dni.ru
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