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Виновата водка: всплыла неожиданная причина нападения на Михаила Круга

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Михаил Круг погиб 18 лет назад, однако причины смерти до сих пор вызывают вопросы. Криминальный авторитет по кличке Волк предположил, почему на самом деле убили знаменитого шансонье.

Лишь в прошлом году сотрудникам полиции удалось установить, кто расправился с артистом. В особняк музыканта в тот злополучный день пробрался некто Дмитрий Веселов с подельником Александром Агеевым. Якобы перед этим они получили приказ от своего главаря и планировали украсть антиквариат, который хранился в доме.

Бандиты были еще в здании, когда семья Михаила Круга внезапно вернулась. Один из преступников ударил тещу артиста, и на ее крик прибежала супруга. Тогда второй достал оружие, и в итоге пули попали в певца, который бросился на защиту жены.

Дмитрия Веселова приговорили к пожизненному заключению. В эфире шоу "Новые русские сенсации" мужчина заявил, что у него не было задачи убить Михаила Круга. "Если бы он отошел, мы бы просто убежали по лестнице. Зачем надо было нас останавливать?" – отметил заключенный.

Впрочем, криминальный авторитет по кличке Волк считает, что музыканта хотели наказать, но слегка переборщили. По его словам, главарь банды отправил своих людей в дом артиста, чтобы показать силу. Якобы ранее Михаил Круг не захотел платить криминальному авторитету проценты со своих доходов.

"Ему сделали два предложения: раскрутить водку и делать отчисления с выступлений. Он отказался", – говорит Волк.

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