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Валентина Талызина попала к Малахову в инвалидном кресле

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Актриса появилась на съемках шоу Андрея Малахова. У Валентины Талызиной проблемы со здоровьем.

Знаменитость приняла участие в создании нового выпуска программы "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1". Валентина Талызина передвигалась с помощью инвалидной коляски.

В рамках шоу 85-летняя знаменитость исполнила песню из мультфильма "Простоквашино". Чтобы выступить, Талызина, превозмогая боль, оставила кресло. Поступок Валентины Илларионовны восхитил присутствующих.

О произошедшем в личном микроблоге рассказал актер Стас Садальский. "Поразился мужеству Вали Талызиной", – заметил он.

По словам артиста, в записи программы также участвовали Ирина Муравьева, Наталья Варлей и Елена Степаненко. Последняя, по словам Садальского, спускалась с 30-метовой высоты с букетом цветов. Степаненко спела для гостей вечера.

Подписчики артиста поддержали Талызину. Звезде кино желали здоровья и долгих лет. Между тем некоторые пользователи Сети раскритиковали Садальского за то, что он выставил на всеобщее обозрение снимки актрисы в инвалидном кресле.

"Не красиво выкладывать фото Талызиной на инвалидной коляске на своей странице, уверена, что прежде чем эти фотографии вы не удосужились у нее спросить разрешения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Она же в студии на нем сидит. Стеснялась бы, не приехала на не в студию. Кресло не сифилис, что в нем постыдного?" – рассуждали комментаторы.

Отметим, что у Валентины Талызиной проблемы с ногами. Не так давно заболевание обострилось.

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Источник — dni.ru
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