У переболевших COVID-19 не возвращается привычное восприятие вкуса и запахов

14.12.2020 | 16:20

Россияне, переболевшие ковидом, жалуются на изменившееся восприятие вкуса и запахов, сообщает телеграм-канал «MASH».

Речь, конечно, не про всех переболевших. Однако у части заразившихся такие симптомы есть. Сейчас они находят друг друга в интернете, заводят группы, паблики, делятся информацией между собой.

По сведениям администраторов телеграм-канала, с недугом столкнулось минимум несколько тысяч. О реальных масштабах проблемы станет ясно позже, когда будут проведены соответствующие исследования.

По словам переболевших, изменившееся восприятие вкуса и запахов не зависит от возраста, пола, группы крови или тяжести болезни. Да и эффект у всех разный — кто-то теперь не может есть мясо из-за странного привкуса. Кому-то пища отдаёт смесью газа и гнили, кто-то чувствует несуществующие лук и чеснок.

Подверженные эффекту рассказали журналистам «MASH», что врачи сделать ничего не могут и лишь предполагают, что проблемы связаны с негативным воздействием COVID-19 на центральную нервную систему. Учёные же говорят, что причины происходящего можно будет понять, когда пройдёт достаточно исследований.