«Особенная»: Салтыкова поздравила не похожую на других дочь

14.12.2020 | 14:40

Наследница Ирины Салтыковой строит карьеру певицы в России. Алиса записывает песни, дает интервью. Удивительно, но 33-летняя женщина до сих пор не замужем.

Алиса много лет прожила за границей. С 15-ти училась во Франции, потом в Швейцарии. Сейчас Салтыкова признается, что была достаточно буйным подростком, поэтому маме пришлось с ней непросто. Из балетной школы ее выгнали за поведение. Потом она сменила еще несколько учебных заведений.

Словом, девочка росла совсем не такой, как представляла себе ее мать, Ирина Салтыкова. "Всегда была пацанкой, обожала рок, носила широкие штаны, ходила на высоченной платформе, прокалывала пупок и язык, набила тату", – рассказывала ранее в одном из интервью Алиса Салтыкова.

Дочери Ирины Салтыковой исполнилось 33 года. Звездная мать нежно поздравила кровиночку с днем рождения. Она пожелала ей успехов в профессии. Поклонники поддержали певицу и тоже поздравили Алису.

"Девочка очень талантливая. Красивая и не похожая ни на кого, очень особенная. Дай Бог счастья, успехов в карьере, быть счастливой и любимой"; "Она особенная, ни на кого не похожая, интересная, многогранная личность", – твердили фанаты.

Напомним, Алиса Салтыкова выступает под псевдонимом Alyssa SALT. Однако ее маме, Ирине Салтыковой не нравится идея такого прозвища. Она просит дочь вернуть свою фамилию и не прикрываться за никами. Поет Алиса в основном на английском языке и активно сотрудничает с зарубежными диджеями.