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Найден способ сдержать рост цен на продукты, который может вызвать дефицит

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В преддверии новогодних праздников цены на многие важные продукты в России подскочили до небес. Ситуация докатилась до первых лиц государства.

Президент России Владимир Путин на днях жестко раскритиковал чиновников. Глава государства считает, что именно их плохая работа и невнимательность привели к небывалому подорожанию продуктов.

По мнению российского лидера, рост цен на некоторые товары попросту нельзя списать на пандемию коронавирусу, поскольку они производятся в России. В связи с этим Путин поручил правительству в срочном порядке решить проблему, установив достаточно жесткие сроки – ситуацию нужно исправить всего за неделю.

Первые шаги уже сделаны. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло. До 1 апреля продавцы зафиксируют стоимость товаров. Предварительно, для масла цена составит 110 рублей за литр, для сахара — 45 рублей за килограмм, передает телеканал «Известия».

Компаниям предстоит заключить между собой соглашение. При этом эксперты опасаются установления невыгодной стоимости. В этом случае производители могут приостановить поставки товара.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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